Enver Aysever: Tunç Soyer'e dava açacağım, olumsuz algının sorumlusu

Gazeteci- yazar Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer hakkında dava açacağını duyurdu. "Adrese teslim ihale" haberlerine ilişkin olarak Soyer'in sessiz kaldığını belirten Aysever, "Benim gibi yaşamını alınteri ile kazanmış, emek mücadelesine vermiş birinin bu iftiralara, karalamalara katlanması, boyun eğmesi söz konusu değildir. Sessiz kalarak bu izlenimi yaratan Soyer yazık ki olumsuz algının sorumlusudur" düşüncesini dile getirdi.

Aysever Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'kişiye özel ihale' adlı haberlere yönelik tutumu nedeniyle dava açacağımı kamuoyu ile paylaşmak isterim. Sayın Soyer ısrarlı çağrılarımı yanıtsız bıraktığı için bu yola başvurmak zorunda kaldım" diyen Aysever, sorduğu soruların yanıt bulması gerektiğini ifade etti: 1- Söz konusu atölye çalışması ile ilgili ihale kararını kim aldı? 2- İhalenin kişiye özel şekilde algılanmasına neden olacak biçimde kaleme alınmasına kim izin verdi? 3- Dokuz ay sürece olan çalışmanın ayrıntıları neden belirtilmedi?4- Alınacak ücretin aylık olacağı neden açıkça yazılmadı? 5- İhaleye hangi firmalar katıldı, kazanan firmanın konusu nedir? 6- İhaleye katılan firmalar hangi teklifleri sundu? 7- Eğer ihale yasalsa neden iptal edildi ve ortada bir suç varamış, kanun dışılık söz konusuymuş izlenimi yaratıldı? 8- Sayın Soyer ihale ile benim uzaktan yakından ilgim olmadığını bildiği halde neden bunu toplumla paylaşmadı? 9- Eğer bu türden başka ihaleler yaptıysa onlar da iptal edildi mi?" ifadesini kullandı.

Aysever şunları kaydetti:

"Tüm bu soruları mahkeme kanalıyla soracağız ve yanıtlarını resmi kanallardan edinip toplumla paylaşacağız. Benim gibi yaşamını alınteri ile kazanmış, emek mücadelesine vermiş birinin bu iftiralara, karalamalara katlanması, boyun eğmesi söz konusu değildir. Sessiz kalarak bu izlenimi yaratan Soyer yazık ki olumsuz algının sorumlusudur"

Ne olmuştu?

Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında "okur yazarlık" atölyesini adrese teslim ihaleyle aldığı haberlerine ilişkin olarak "Hayatımda hiçbir ihaleye girmedim, herhangi bir ihale sürecinde olmadım." açıklamasını yaptı. Aysever, atölye karşılığında söz edilen 238 bin lira ödeme ile de ilgisinin olmadığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci-yazar Enver Aysever'in, "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında kurulacak olan "okur yazarlık" atölyesi için yapılan ihalenin iptal edileceğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Söz konusu eğitimlere ilişkin hizmet alımı açık ihale ile yapılmış, 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde 5 firmanın teklif sunduğu ihale sonucu 238 bin 500 lira bedelle sonuçlanmıştır. Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir.

Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş, ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda 1 kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi ön görülmektedir. 3'er aylık periyotlarda, toplamda 60 kişi yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20'şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir.

Özetle 9 aylık eğitim programı için Belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir.”