Enver Aysever, ‘Kabataş yalanı’ davasında beraat etti

Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe'nin köşe yazarı Enver Aysever'e açtığı hakaret davasının 2'nci duruşmasında karar çıktı. Bir televizyon programında "yalancı" diyerek hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Aysever beraat etti.

Aysever'in bir tartışma programında "Kabataş olayı" hakkında konuşurken Halime Kökçe'ye, "Yalan söylüyorsunuz" şeklindeki sözlerinin hakaret kastıyla söylenmediğine hüküm getirdi.

Aysever'in bir tartışma programında "Kabataş yalanı" hakkında konuşurken Halime Kökçe'ye, "Yalan söylüyorsunuz" şeklindeki sözlerinin hakaret kastıyla söylenmediğine hüküm getirdi.

Müşteki Halime Kökçe savunmasında, Aysever'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben gazetecilik kapsamında düşüncelerimi ifade ettim. Bu davanın kabataş olayı ile ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Esas itibariyle televizyon programındaki tartışmanın konusu da bu olmadığı halde kasıtlı olarak konuyu buraya getirmiştir. Kişilik haklarım zedelenmiştir" diye konuştu.

Enver Aysever de "Kabataş yalanına tanıklık edenler elbette ki yargılanacaklardır. Bu davada bir kadına bir gazeteciye hakaret ettiğim şeklinde bir algı oluşturuluyor. Ben kendisinin kalbini kırmak için tartışma programında bu sözleri söylemedim. Benim tüm amacım bir yalanın araştırılması istemektir. Bu olaydan sonra bir takım gazeteciler ve kişiler, bu olayın yalan olduğunu ve kandırıldıklarını ifade etmişlerdir. Hararetli bir tartışma ortamında bu sözlerin söylenmesini doğal karşılıyorum. Bu bağlamda yalancıya yalancı demek suç teşkil etmez" ifadesinde bulundu.

Duruşmayı karar bağlayan mahkeme başkanı, sanık Enver Aysever'in bir televizyon programında Halime Kökçe'ye yönelik birkaç kez söylenen, "Yalan söylüyorsunuz" şeklindeki sözlerin içeriğinin, tartışmanın konusu ve bütünlüğünün dikkate alındığında şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bulunmadığı ve bu kastla söylemediğine kanaat getirerek Aysever'in beraatine hükmetti.

Ne olmuştu?

Gezi eylemleri sırasında hükümete yakın medyanın savunduğu “Geziciler Kabataş’ta türbanlı kadını dövdüler” iddiasına ilişkin Enver Aysever, geçtiğimiz yıl 28 Şubat’ta Habertürk’te canlı yayınlanan Karşıt Görüş programında bulunan Star yazarı Halime Kökçe’ye “Bu yalanlardan dolayı yargılanacaksınız" demişti.

Gazeteci Enver Aysever’e bir süre sonra “yalancı” dediği için dava açılmış, “Hakaret” suçlaması yapılan ve hakkında hapis istenen Aysever’in ilk duruşması 7 Nisan’da yapılmıştı.