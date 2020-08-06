Enver Aysever, Haydar Ergülen üzerinden tartışmaya katıldı: Kuru bir özürle her şeyi unutacak mıyız; önce yüzsüzlük sorunu aşılmalı

Cumhuriyet yazarı Enver Aysever, şair ve Birgün yazarı Haydar Ergülen'in bir dönem AKP'ye destek verdiği için özür dilediği, liberal ve özgürlükçü soldan pek çok insanın da özür dilemek istediğini belirttiği yazısına atıfla, "Kuru bir özürle her şeyi unutacak mıyız?" dedi.

Ergülen için "şair AKP çağrısıyla Alevi meselesine çözüm bulmak için yapılan toplantılara katılmış, şimdi “yanıldım” diyor" ifadesini kullanan Aysever, Sivas Katliamı'nı hatırlatarak "Aleviler arasında gördüğü saygı ve sevgiyle öne çıkan vekil 'özür' ile sorumluluktan sıyrılabilir mi?" diye sordu.

Kuru bir özür değil sağlam bir özeleştiri verilmeli diyen Aysever şöyle yazdı:

"İyi de sadece Sivas 93’ konusunda bu siyasi hareketin takındığı tutuma baksaydı, o toplantıların amaçsızlığı ya da başka hedefe yönelik olduğunu görmez miydi? Hadi Ergülen “özür” dileyecek konumda diyelim, ya oradan vekil olan Alevileri ne yapacağız? Hem tarihçi hem zamanında sosyalist olan, Aleviler arasında gördüğü saygı ve sevgiyle öne çıkan vekil, “özür” ile sorumluluktan sıyrılabilir mi?

Devamı var; bugün sosyal medyadan bas bas bağıran eskiden solcu olup AKP’ye yamanan bakan “özür” ile paçayı kurtarabilir mi? Sadece AKM yıkım süreci bile yeter ideolojik tercihi anlamaya! Diyeceğim; herkesi aynı kefeye koyamayız, kuru bir özürle durumu geçiştirmek mümkün değildir. Yıkılan; kanla, emekle kurulan Cumhuriyettir. Ülke aydınlanmadan koptu, bilim yolundan ayrıldı, hukuk ayakaltına alındı. AKP’de vekil, bakan olmuş, bu çevrelerle ahbaplık etmiş kimseler “Ya biz de FETÖ konusunda kandırıldık” diyerek kefeni yırtabilir mi? Kincilik kötü elbette, özür dilenmelidir, ancak daha önemlisi sağlam özeleştiri verilmelidir.

Bir de dilenen özrü kim kabul edecek sorunu var. Evladını, eşini, kardeşini, yoldaşını bu süreçte yitirmiş birinden önce kimse hamle yapamaz. Toplumsal, siyasal olaylarda sabır, ölçü, düşünsel incelik önemlidir. Hâlâ bu ülkenin zindanlarında suçsuz binler yatıyor, bu işler o kadar da kolay değil. Diyeceğim; yeni bir toplumsal mutabakat şart ama önce “yüzsüzlük” sorunu aşılmalı!"

Ne olmuştu?

Birgün gazetesi yazarı ve şair Haydar Ergülen AKP iktidarını destekleyen 'yetmez ama evetçilerin', liberallerin özür dilemek istediğini düşündüğünü yazmış, kendisinin de özür dilediğini belirtmişti.

TIKLAYIN: Şair Haydar Ergülen: Ben kendi adıma özür diliyorum; 2. Cumhuriyetçi, ‘yetmez ama evet’çi, liberal, özgürlükçü soldan pek çok insanın da özür dilemek istediğine inanıyorum