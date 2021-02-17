Entübe edilen Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Virüs mutasyonluymuş, böbrekler iflas etmiş

Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen Toygun Ateş, bir süre önce Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi.

Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız durumu hakkında bilgi verirken, "Mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar" dedi.

Kırgız, şöyle devam etti:

"Hastaneyi aradım, doktoru bilgi vermedi. ‘Gelirseniz yüz yüze görüşürüz’ dedi. Bu hava koşullarında nasıl gideceğim? İki çocuğum var yanımda, ne yapacağımı bilmiyorum."