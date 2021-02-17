T24 LogoT24 Logo
Gündem

Entübe edilen Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Virüs mutasyonluymuş, böbrekler iflas etmiş

17 Şubat 2021 12:02

Film çekimi için bulunduğu Malatya’da Koronavirüs'e yakalanan usta oyuncu Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız, böbreklerin iflas ettiğini ve Koronavirüs'ün mutasyonlu olduğunu söyledi.

Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen Toygun Ateş, bir süre önce Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi.

Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız durumu hakkında bilgi verirken, "Mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar" dedi. 

Kırgız, şöyle devam etti:

"Hastaneyi aradım, doktoru bilgi vermedi. ‘Gelirseniz yüz yüze görüşürüz’ dedi. Bu hava koşullarında nasıl gideceğim? İki çocuğum var yanımda, ne yapacağımı bilmiyorum."

toygun ateşvictoria kırgızkoronavirüstoygun ateş son durum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24