-''Entelköy-Efeköy'e Karşı'' filminin tanıtımı yapıldı MUĞLA (A.A) - 26.11.2011 - Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı ''Entelköy-Efeköye'e Karşı'' filmi gala öncesi düzenlenen kortej yürüyüşüyle tanıtıldı. Çekimleri Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan film için düzenlenen kortej yürüyüşü Hacı Ali Ağa Konağı'ndan başladı. Film oyuncuları ve yapım ekibinin yer aldığı korteje, filmin çekimlerinde kullanılan deve, eşek ve keçiler de eşlik etti. Vatandaşların ilgi gösterdiği kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Filmin senaristi ve yönetmeni Yüksel Aksu, burada yaptığı konuşmada, ikinci sinema filmi ''Entelköy Efeköy'e Karşı''nın Anadolu insanının kahkaha dolu hikayesini yansıtan bir film olduğunu söyledi. Aksu, filmin tuhaf, farklı, samimi, doğal hikayesiyle tüm Türkiye'yi kucaklamaya hazırlandığını belirterek, ''Filmde şehir yaşamından bıkarak yeni bir yaşam kurmak için bir Ege köyüne yerleşen ekolojik aktivistlerin, köyde kurulacak termik santrali engelleme çabaları sırasında köylülerle aralarında geçen komik olaylar anlatılıyor. Filmde yöresel ağızda kullanarak, o insanların yaşamlarını da seyirciye göstermek istedik. Filmde yörenin insanlarına da yer vererek sıcak bir ortam yakaladığımızı düşünüyorum'' dedi. Eşeklerin neslinin tükenmesiyle ilgili maket bir eşekle başlatılan kampanyanın iyi bir yere geldiğine işaret eden Aksu, eşeklerin tarih boyunca insanların en kadim dostları olduğunun, onlara sahip çıkılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise filmin ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade ederek, ''Sanatın toplumla buluşmasını vurgulamak ve ilçemizin tanıtılması için çok önemli bir eser yapılıyor. Filmde emeği geçen herkesi kutluyorum. Filmin iyi bir gişe yapacağından da bir şüphemiz yok'' diye konuştu. Milas'ta ilk kez bir filmin galasının gerçekleştirildiğini belirten Tokat, çekimler sırasında ilçe halkıyla film ekibi arasında iyi bir dostluk kurulduğunu da kaydetti. Konuşmaların ardından, kortej yürüyüşüne katılan CHP milletvekilleri Tolga Çandar, Fevzi Topuz ve Nurettin Demir, filmin yönetmeni Aksu ile zeybek oynadı. -Film kadrosu- ''Galata Film'' yapımı olan filmin kadrosunda, Şahin Irmak (Muhtar Ali), Ayşe Bosse (Katrin), Emin Gürsoy (Aşırı Mustafa), Recep Yener (İmam Adem), Ayla Arslancan (Kocana), Ümit Olcay (Enes), Hamit Demir (Alper), Engin Akın (Gülnihal), Coco Erdinç (Kahveci), Sarı Sadettin (Aza) ve Ali Sinan Demirkale yer alıyor. Filmde, ''Bulutsuzluk Özlemi'' grubunun solisti Nejat Yavaşoğulları ile Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth ve Devlet Eski Bakanı Yüksel Yalova da konuk oyuncu olarak yer alıyor.