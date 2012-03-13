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Kültür-Sanat

Ensest tek başına sahnede

Baba-erkek çocuk ensestini konusunu işleyen performansta Arascan Dönmez tek başına sahneye çıkıyor

13 Mart 2012 18:38

 

 
T24 - Bağımsız performans sanatçısı K. Arascan Dönmez’in yazdığı, aynı zamanda oynadığı “Ağustosta Karla Dans” Oyuncular Tiyatro Kahve’sinde gösterime devam ediyor.
 
30 haftadır sahnelenen tek kişilik performans, İstanbul ve Mersin’in ardından Diyarbakır ve Mardin’de de sahnelenecek. Baba ile erkek çocuk ensestini konu edinen performans, Mayıs ayında ABD’nin New York kentinde ve Almanya’nın başkenti Berlin’de festivaller kapsamında gösterime sunulacak. “Muz”, “biberon”,”ezan” ve “dans” sahneleriyle dikkat çeken performans çok sayıda alternatif tiyatro mekanında oynadıktan sonra, Oyuncular Tiyatro Kahve ile resmen anlaşmaya varıldı. Performansın video çekimlerinde Gaye Hekimoğlu, müziklerinde de Kutlu Suytar imzası var.
 
İletişim: 0212 245 13 14
İstiklal Caddesi, Rumali Hanı,
A-Blok 48/4  Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

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