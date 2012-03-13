Ensest tek başına sahnede

T24 - Bağımsız performans sanatçısı K. Arascan Dönmez’in yazdığı, aynı zamanda oynadığı “Ağustosta Karla Dans” Oyuncular Tiyatro Kahve’sinde gösterime devam ediyor.

30 haftadır sahnelenen tek kişilik performans, İstanbul ve Mersin’in ardından Diyarbakır ve Mardin’de de sahnelenecek. Baba ile erkek çocuk ensestini konu edinen performans, Mayıs ayında ABD’nin New York kentinde ve Almanya’nın başkenti Berlin’de festivaller kapsamında gösterime sunulacak. “Muz”, “biberon”,”ezan” ve “dans” sahneleriyle dikkat çeken performans çok sayıda alternatif tiyatro mekanında oynadıktan sonra, Oyuncular Tiyatro Kahve ile resmen anlaşmaya varıldı. Performansın video çekimlerinde Gaye Hekimoğlu, müziklerinde de Kutlu Suytar imzası var.

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