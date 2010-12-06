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Yaşam

Ensest Kızılbaşlık'tır diyen sözlüğe Alevilerden tepki

İnkılâp Kitabevi tarafından basılan sözlükte “ensest” sözcüğünün “kızılbaşlık” olarak da tanımlanmasına tepki gösterdi.

06 Aralık 2010 02:00

T24- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Fevzi Gümüş, İnkılâp Kitabevi tarafından basılan sözlükte “ensest” sözcüğünün “kızılbaşlık” olarak da tanımlanmasına tepki gösterdi. 


Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Fevzi Gümüş,  ‘Langenscheidt New Standard Dictionary: Turkish-English/English-Turkish’ isimli sözlüğü yayınlayan yayınevini özür dilemeye çağırdı.


Sözlükle ilgili olarak açıklama yapan Gümüş şunları kaydetti: “Resuhi Akdikmen’in hazırladığı ‘Langenscheidt New Standard Dictionary: Turkish-English/English-Turkish’ adlı sözlüğün 200. sayfasında ‘in-cest’, ‘ensest’ sözcüğünün Türkçe karşılığı şu şekilde verilmiş: ‘akraba ile zina, kızılbaşlık.’



Öğrenciler de kullanıyor



Resuhi Akdikmen’in sözlüklerinin yayıncısı Langenscheidt Publishers... Sözlükleri Türkiye’de basan ve dağıtan ise İnkılâp Kitabevi. En son yenilenmiş baskısı 15 Haziran 2006’da yapılmış olan sözlük piyasada çokça bulunan ve öğrencilerin de çokça yararlandığı bir kaynak. Bu kitapta Aleviliğe hakaret ve iftiralarda bulunmuştur. Alevilerle ilgili bu asılsız ve çirkin iftiranın sahiplerini şiddetle kınıyoruz.


Buradan İnkılap Kitabevi yetkililerini özür dilemeye çağırıyoruz. Konu hakkında duyarlılık gösterilerek sözlüğün yeni baskısında Alevilere hakaret içeren ifadenin çıkarılmasını talep ediyoruz.”

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