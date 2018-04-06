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Ensesi kesilen köpeği sahiplendi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ensesi kesilen ve tedavisi 2 ay süren köpeğin sokağa bırakılmasına gönlü razı olmayan Birsen Tongülüs, 'Hayat' adını verdiği hayvanı sahiplendi

06 Nisan 2018 13:15

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da ensesi kesilen ve tedavisi 2 ay süren köpeğin sokağa bırakılmasına gönlü razı olmayan Birsen Tongülüs, \'Hayat\' adını verdiği hayvanı sahiplendi.
Kepez\'deki Akdeniz Sanayi Sitesi\'nde geçen şubat ayında kimliği belirsiz kişi, köpeğin ensesini bıçakla kesip kaçtı. Sitede dolaşan yaralı köpeği gören güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan ambulansı sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından ilk muayenesi yapılan köpeğin enfeksiyon kaptığı belirlendi. Boynundaki kesinin temizlenmesinin ardından yarasına dikiş atılan köpek, barınakta özel bakıma alındı.
Bu süreçte hayvansever Birsen Tongülüs, yaklaşık 2 ay boyunca köpekle özenle ilgilendi. Sağlığına kavuşan hayvanın sokağa bırakılmasına gönlü razı olmayan Tongülüs, \'Hayat\' adını verdiği köpeğe sahip çıktı. Hayat, ambulansla yeni yuvasına götürüldü.

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