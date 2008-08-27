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Sağlık

Enseniz mi kalın bileğiniz mi

El bileği çevrenizi ölçerek ince mi, normal mi yoksa iri yapılı mı olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

27 Ağustos 2008 03:00

Önceleri kilo ve boy ölçümü vardı. Sonra Beden Kitle İndeksi diye bir formül çıktı. Bunların vücut yapısını tanımlamaya yetmediği gözlendiğinde bel ve kalça çevresi oranları eklendi. 2000’li yıllarda “ense kalınlığı” devreye girdi. Boyun çevresi ölçümünün vücut yağ oranı ile ilişkisi üzerine araştırmalar yapıldı. Boynu kalın olanların kolesterol değerlerinin de yüksek olduğu saptandı. Son günlerde, bu listeye hepsinden daha pratik bir ölçüm eklendi: El bileği çevresi…

Tartıya çıkıp yazan kiloyu beğenmeyince “Zaten ben iri kemikliyim!” diyenler… Yuvarlak hatlarını “ince kemikli” oluşuna bağlayanlar… Çok kolay bir ölçümle vücut yapınızı belirleyebilirsiniz. Yapmanız gereken boyunuzu bilmek ve el bileği çevrenizi ölçmek. Aşağıdaki listeye göre, ince mi, normal mi, yoksa iri yapılı mı olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

Kadınlar için:

Boy 157 cm’den küçükse;
El bileği 14 cm’den küçükse, ince
14-14,5 cm’se normal
14;5 cm’den büyükse iri

Boy 157-165 cm. aralığındaysa;
El bileği 15 cm’den küçükse ince
El bileği 15-16 cm’se normal
El bileği 16 cm’den büyükse iri

Boy 165 cm’den büyükse;
El bileği 16 cm’den küçükse ince
El bileği 16-16,5 cm’den küçükse normal
El bileği 16,5 cm’den büyükse iri

Erkekler için:

Boy 1,65 cm’den büyükse;
El bileği 14-16,5 cm’den küçükse ince
El bileği 16,5-19 cm aralığındaysa normal
El bileği 19 cm’den büyükse iri

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