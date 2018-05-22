Ensarioğlu ve Haşimi'nin dikkat çeken seçim serüveni

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- SİYASİ partilerin 24 Haziran seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) verdiği listeler ile milletekili adayları kesinleşirken, Diyarbakır\'da İYİ Parti\'den aday gösterilen Devlet eski Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu ve Saadet Partisi\'nden (SP) aday gösterilen DYP eski Milletvekili Seyit Haşim Haşimi\'nin seçim serüveni dikkat çekti. Ensarioğlu ve Haşimi, 7 Hizaran 2015 seçimlerinde Ak Parti\'nin Diyarbakır 2 ve 3\'üncü sıra adayı olurken, seçilemeyince 1 Kasım 2015 seçimlerine ikisi de Diyarbakır\'dan bağımsız aday olarak girmişti. 1 Kasım seçimlerinde de Meclis\'e giremeyen Ensarioğlu ve Haşimi, 24 Haziran seçimlerinde bu kez İYİ Parti ve SP\'den Diyarbakır\'da 1\'inci sıra adayları olarak seçime girecek.

YSK\'ya dün partilerin verdiği listeler ile 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili seçimlerine girecek adaylar belli oldu. Diyarbakır\'da ise İYİ Parti ve SP\'nin birinci sıra adaylarının ilginç seçim serüveni dikkat çekti. Daha önce DYP\'den Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yapan Mehmet Salim Ensarioğlu, İYİ Parti tarafından Diyarbakır\'da birinci sıra adayı gösterilirken, yine daha önce ANAP ve Refah Partisi\'nden Milletvekilliği yapan Seyit Haşim Haşimi de SP tarafından kentte birinci sıra adayı olarak gösterildi.

Geçmişte farklı partilerde milletvekilliği ve siyaset yapan Ensarioğlu ve Haşimi\'nin yolları 7 Haziran 2015 milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti\'de kesişti. Ak Parti, 7 Haziran seçimlerinde Diyarbakır\'dan birinci sırada Cevdet Yılmaz, ikinci sırada Mehmet Salim Ensarioğlu ve üçüncü sırada Seyit Haşim Haşimi\'yi aday gösterdi. HDP\'nin söz konusu seçimde 10 milletvekilli çıkarması ile Ak Parti\'den sadece Cevdet Yılmaz milletvekili oldu ve Ensarioğlu ile Haşimi Meclis\'e giremedi. Her iki isim 1 Kasım seçimlerinde ise Diyarbakır\'dan bağımsız aday oldu. Ak Parti ise bu kez Mehmet Salim Ensarioğlu\'nun yeğeni Galip Ensarioğlu\'nu birinci sıradan aday gösterdi. Seçim sonucunda bağımsız adaylar Haşimi yaklaşık 10 bin oy, Ensarioğlu da yaklaşık 30 bin oy almasına rağmen milletvekili olamadı ve seçimlerde HDP 9, Ak Parti ise 2 milletvekili çıkardı.

7 Haziran seçimlerinde yolları Ak Parti\'de kesişen Mehmet Salim Ensarioğlu ve Seyit Haşim Haşimi, 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti ile SP ile yeniden siyaset arenasına dönmüş oldu.

AK PARTİ ENSARİOĞLU AİLESİ\'NDEN KİMSEYİ ADAY GÖSTERMEDİ

Bu arada, Diyarbakır\'da son yıllarda siyaset sahnesine damgasını vuran Ensarioğlu Ailesi\'nden kimsenin Ak Parti\'den aday gösterilmemesi dikkat çekti. 2011 seçimlerinde aileden Galip Ensarioğlu Meclis\'e girerken, 7 Haziran 2015 seçimlerinde amcası Mehmet Salim Ensarioğlu bu kez Ak Parti\'den aday gösterilmiş ancak seçilememişti. 1 Kasım 2015 seçimlerinde Galip Ensarioğlu tekrar aday gösterilmiş ve Meclis\'e girmişti. 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde Ak Parti, Ensarioğlu Ailesi\'nden kimseyi aday göstermedi.



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