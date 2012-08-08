Ensarioğlu: CHP’nin toplantı önerisini samimi bulmuyoruz

-Hülya Karabağlı



Ankara





AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP’nin olağanüstü toplantı önerisini samimi bulmadıklarını söyledi. “Bunlar gündem yaratmaya yönelik hamleler. Hükümeti bu gündemle sıkıştırma meselesi” diyen Ensarioğlu, liderlerin ya da partilerin yetkili kurullarının isterlerse bir araya gelebileceklerine dikkat çekti.



“Meclis açıkken, kan dökülmüyor muydu” diyen Ensarioğlu, “ O zaman insanlar ölmüyor muydu? Her gün insan ölüyordu. Kan akıyordu. Meclis açıkken böyle bir gayret yoktu. Bu gayret şimdi oluştu. CHP bu gündem üzerinde hükümeti sıkıştırmak istiyor”.



CHP’nin Kürt sorunu çağrısı ne oldu?



Kürt sorunuyla ilgili birkaç ay önce CHP’nin başlattığı girişimi hatırlatan Ensarioğlu, “ CHP genel başkanı geldi, diyalog kurmak istiyoruz dedi. Olumlu karşıladık. Başbakanla görüşüldü. MHP kapılara kapattı. Başbakan, MHP’siz yola devam ederiz dedi. Aradan bu kadar ay geçti. CHP’den hiçbir şey yok. Sonuçsuz bir girişimdir bu”.