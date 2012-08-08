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Politika

Ensarioğlu: CHP’nin toplantı önerisini samimi bulmuyoruz

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu liderlerin ya da partilerin yetkili kurullarının isterlerse bir araya gelebileceklerine dikkat çekti

08 Ağustos 2012 20:44

-Hülya Karabağlı

Ankara


AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP’nin olağanüstü toplantı önerisini samimi bulmadıklarını söyledi. “Bunlar gündem yaratmaya yönelik hamleler.  Hükümeti bu gündemle sıkıştırma meselesi”  diyen Ensarioğlu, liderlerin ya da partilerin yetkili kurullarının isterlerse bir araya gelebileceklerine dikkat çekti. 

“Meclis açıkken, kan dökülmüyor muydu” diyen Ensarioğlu, “ O zaman insanlar ölmüyor muydu?  Her gün insan ölüyordu. Kan akıyordu.  Meclis açıkken böyle bir gayret yoktu. Bu gayret şimdi oluştu. CHP bu gündem üzerinde hükümeti sıkıştırmak istiyor”.
 

CHP’nin Kürt sorunu çağrısı ne oldu?
 

Kürt sorunuyla ilgili birkaç ay önce CHP’nin başlattığı girişimi hatırlatan  Ensarioğlu, “ CHP genel başkanı geldi, diyalog kurmak istiyoruz dedi.  Olumlu karşıladık. Başbakanla görüşüldü. MHP kapılara kapattı. Başbakan, MHP’siz yola devam ederiz dedi. Aradan bu kadar ay geçti. CHP’den hiçbir şey yok. Sonuçsuz bir girişimdir bu”.

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galip ensarioğluAKP Diyarbakır MilletvekiliHülya karabağlı

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