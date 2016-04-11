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Ensar Vakfı'nı koruma görevi Terörle Mücadele Şubesi'nin

"Aşırı sol grup üyeleri tarafından taşlama ve molotoflama eylemi gerçekleştirilebileceği...”

11 Nisan 2016 17:51

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karaman’da öğretmen M.B.’nin Ensar Vakfı ve KAİMDER’e ait yurtlarda 10 çocuğa tecavüz etmesinin ardından tepkilere hedef olan Ensar Vakfı’nı korumaya aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yazılan yazıyı şube müdürlüklerine dağıtan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Ensar Vakfı’nı koruma görevini, “aşırı sol grup üyeleri tarafından taşlama ve molotoflama”  ile yürüyüş, basın açıklaması ve protesto gibi eylemler yapılabileceği gerekçesiyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne verdi. Yazıda, “İdareniz dahilinde Ensar Vakfı’na iat şubelerin olması durumnda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını, herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini ve olası gelişmelerden Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ivedi olarak bilgi verilmesini arz ve rica ederim” dendi.

BirGün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü devam eden protestolar üzerine İl Emniyet Müdürlüklerine yazı yazarak söz konusu vakıf şubelerinin korunmasını istedi. İl Emniyet Müdürlükleri vakıf şubelerinin provokasyona açık olduklarını belirterek polis birimlerine gönderdikleri yazıda ise vakfın korunması istendi.

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