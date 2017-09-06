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Politika

'Ensar Vakfı'na 9 milyonluk bina yardımı’ iddiası

ÖİB ait olan satılma kararı alınan ve boşaltılan yerler arasında bulunan bina, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti

06 Eylül 2017 11:59

Karaman’da 45 çocuğun yurtlarında tecavüze uğradığı Ensar Vakfı’na tecavüzlerin ortaya çıktığı günlerde Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara’nın merkezinde tahsis edilen ve değeri yaklaşık dokuz milyon liralık olan binada çalışma başlatıldığı iddia edildi.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Ankara’da daha önce bir sendika tarafından kullanılan, Kızılay’a beş dakika mesafede bulunan beş katlı bina, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 30 yıllığına ‘’İrtifak” (başkasına yararlandırma) hakkı ile birlikte Ensar Vakfı’na devredildikten sonra binada çalışma başlatıldı.

Ensar Vakfı’na devredilen Kurtuluş semtindeki bina, Ankara’nın merkezi olarak adlandırılan Kızılay’a, Kredi Yurtlar Kurumu’na ve Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesine ’ne beşer dakika uzaklıkta bulunuyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) ait iken satılma kararı alınan ve boşaltılan yerler arasında bulunan bina, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti.

Daha önce TÜRGEV’e tahsis edildiği iddia edilen taşınmaz ile ilgili Emlak Müdürü Süleyman Ar’ın BİMER aracılığıyla verdiği bilgiye göre, bina Ensar Vakfı’na, başkasına yararlandırmaya olanak sağlayan “irtifak hakkı” ile birlikte devredildi.

Bu hafta yıkım çalışması başlatılacak

 Birgün’ün geçen sene ortaya çıkardığı dokuz milyon TL’lik tahsisin ardından atıl vaziyette bekletilen binada son bir yıl içerisinde defalarca yangın çıktığı öğrenildi. Binanın bulunduğu mahallenin sakinlerinin “Uyuşturucu bağımlıları kullanıyor” şeklinde tanımladıkları bina, geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından korumaya alındı. Dış cephesinde yangından çıkan dumanların bıraktığı izlerin oluştuğu binayı brandalarla kapatan belediye yetkilileri, binada bu hafta içerisinde yıkım çalışması başlatılacak. Beş katlı binanın yıkılacağı ve yerine, binayı kullanım hakkına sahip kurum yani Ensar Vakfı için daha “güzel” ve “lüks” bir binanın yapılacağı öğrenildi. Binanın etrafını brandalarla çeviren belediye yetkililerinin, iş makineleri ile binayı yıktıktan sonra yeni bina için çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

 

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