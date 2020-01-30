Ensar Vakfı'na yapılan bağışla gündeme gelen Kızılay Başkanı, oğlunu 'genel başkan yardımcısı' yapmış

Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin açıklamalarla gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, oğlu Muhammed Furkan Kınık'ı Genç Kızılay'ın başkan yardımcısı yaptığı ortaya çıktı. Muhammed Furkan'ın aynı zamanda TRT World kanalında görev yaptığı ortaya çıktı.

Sol Haber’de yer alan bilgilere göre, Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklamalarla eleştiri konusu olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, oğlunu Kızılay'da yönetici yaptığı ortaya çıktı.

Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan'ın sitede yer alan biyografisinde şu ifadeler kullanıldı:

"1993 yılında İstanbul'da doğdu.İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudu.

Sağlık sektöründe kariyerine başlayan Kınık, TRT World kanalının World Citizen Sosyal Sorumluluk İnsiyatifi'nde görev almaktadır.

Bir çok sivil toplum kuruluşunda lise yıllarından itibaren aktif olarak görev aldı. Afrika'nın ve Ortadoğu'nun farklı noktalarında insani yardım operasyonlarına ve bir çok uluslararası toplantıya katıldı.

2016 yılında Genç Kızılay Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Kınık, Genç Kızılay Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Kınık, ileri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir."

Kınık’ın düğününde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AKP ile yollarını ayıran Selim Temurci nikah şahidi oldu.

Kızılay Yönetim Kurulu'ndaki akrabalık ilişkileri

Birgün'de yer alan habere göre, Kızılay Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak atanan ve 31 bin 500 TL maaş aldığı belirlenen İbrahim Altan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün kayınpederi. Altan’ın kızı Reyyan Beyza Büyükgümüş ise Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la birlikte Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Kızılay şirketlerinden maaş aldığı iddia edilen Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık’ın eşi Hatice Kınık’ın da Sağlık Bakanlığı’nda daire başkanı olduğu ortaya çıktı.

Yenilenen 23 Haziran İstanbul seçimleri için sosyal medya hesabından AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’a desteğini açıklayarak oy isteyen Kınık’ın 2012 yılında Gülen’i Pensilvanya’da ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştığı da öğrenildi. Kınık, AKP’den İstanbul 10’uncu dönem İl Genel Meclisi üyeliği ve İBB Sağlık Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Kızılay’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olan İsmail Hakkı Turunç’un geçtiğimiz yıllarda AKP’li Fatih Belediyesi’nde belediyesi başkan yardımcılığı yaptığı öğrenildi.Turunç, görevinden istifa ettirilen AKP’li eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın danışmanlığını da yaptı.

Kızılay Yönetim Kurulu üyesi ve ikinci Genel Başkan Yardımcısı olan Naci Yorulmaz da 2014-2018 tarihleri arasında Başbakan Müşaviri olarak görev yaptı. Yorulmaz, Başkanlık sistemine geçilmesiyle İçişleri Bakanlığı’nda Müşavir olarak görevlendirildi.

Ne olmuştu?

Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Kınık, "Başkent Gaz Kızılay'ın daimi bağışçılarından biri, neredeyse bütün bağışlarını bizim üzerimizden yapıyor. Bu protokolün daha önce başka örnekleri oldu. Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak farklıdır, vergiden kaçınmak farklıdır. Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz diyor devlet" dedi.