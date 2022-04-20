Ensar Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz verilen denize sıfır arazi Meclis gündeminde

İzmir’in Urla ilçesi Zeytineli bölgesinde denize sıfır 40 dönümlük arazinin çocuk istismarı ile adı gündeme gelen Ensar Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz verilmesi Meclis gündemine taşınd. Ensar Vakfı’na bedelsiz verilip üzerinde var olan yapıların yıkılmasının nedenini Çevre ve Şehircilik Bakanı’na soran CHP’li Kani Beko, “Büyük bir kamu zararı. Tüm bu kamu zararını halkın sırtına yükleyen AKP zihniyetidir” dedi.

2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı plan değişikliğiyle imara açılan arazi için Ensar Vakfı, Hazine, Milli Emlak, Defterdarlık ve İzmir Valiliği ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra mayıs ayında İzmir’in Urla ilçesi Zeytineli bölgesinde denize sıfır 40 dönümlük arazi gündeme gelen Ensar Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz verildi. 24 Kasım 2021’de gündeme gelen devir tepkilere neden olmuştu. Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez imzalı habere göre, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise Ensar Vakfı’na bedelsiz verilip üzerinde var olan yapıların yıkılmasının nedenini Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sordu. İlgili bölgedeki var olan binaların önemli bir harcama ile tadilat ve bakımının yapıldığını vurgulayan Beko, büyük bir kamu zararı oluştuğunu ifade etti.

Sorulara karşılık bakanlıktan gelen yazıda, “4706 sayılı kanunun ek 4. maddesinin içeriği ve 324 sıra sayılı Milli Emlak Tebliği uyarınca değerlendirilmektedir” denildi. Bakanlıktan gelen yazıyı yorumlayan Beko, “Bizim sorularımıza yanıt dahi verilmemiş. Soru diye kanun maddesi yollamışlar. Konu rant olunca cevap veremiyorlar. Uyarıda bulunuyorum. Ne istedilerse verdiğiniz tarikatlar, cemaatler sizin sonunuzu getirdi. Gözünüzü rant, talan, yağma bürümüş. Rant ve soyguna imza atanlara yargı önünde hesap soracağız” dedi.