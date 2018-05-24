Ensar Vakfı, İzmir'de 'Nurculuk' kitabı dağıttı

Çocuklara cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı tarafından İzmir’de çocuklara, “Nurculuk” kitabı dağıtıldı.

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre “Değerler eğitimi” adı altında Buca Ege İhracatçılar Birlikleri Ortaokulu öğrencilerine verilen Said Nursi’nin “Küçük Sözler” kitabında yer alan ifadeler, eğitimcilerin ve velilerin tepkisi üzerine okul yönetimince toplatıldı.

Eğitim-İş, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Kitapta namazsız insanların “zararlı” olduğu vurgulanarak, ölüme övgüler düzüldüğü ifade edildi. Dinsiz insanların “en bedbaht mahluk” olduğu kaydediliyor. Kitapta, “... Sol cihetinden şeytan gibi dessâs, ayyaş, aldatıcı bir adam; çok ziynetler, süslü sûretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi” gibi ifadeler yer alıyor.