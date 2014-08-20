Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı: Star Gazetesi'ne konuşmadım

Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Star gazetesinde yayınlanan 'İdris Bal'ın darbe hazırlığı deşifre oldu: Erdoğan öldürülecek' başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı. Aşgın, herhangi bir gazeteye böyle bir beyanat vermediğini söyledi.

Zaman.com.tr'nin haberine göre, İbrahim Aşgın, bazı devlet kurumlarına verdiği beyanatlar olduğunu ancak Star gazetesinin bu bilgileri nereden ve nasıl aldığını bilmediğini söyledi.

'Star gazetesi o bilgileri nasıl almış, onlara sorulması lazım'

Konuya ilişkin sorular üzerine Aşgın, ''Bu bilgileri nereden almış Star gazetesine sorunuz. Ben bu konuda sadece bazı devlet kurumlarına beyanat verdim. Daha fazla da açıklama yapmak istemiyorum. Gazete o bilgileri nasıl almış onlara sorulması lazım.'' dedi.

Halil İbrahim Aşgın, daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

İdris Bal gazeteyi yırttı

Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, bazı basın yayın organlarında hakkında çıkan 'İdris Bal'ın darbe hazırlığı deşifre oldu' şeklindeki haberleri yalanladı. Bal, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaları, yalanlayan haber yapan gazeteyi yırtarak çöpe attı.

Basın toplantısının ardından Bal kendisiyle ilgili haber yapan gazeteyi çöpe atacağını söyledi. Gazeteyi ve zihniyeti çöpe attığını belirten Bal, "Tarihte bunu çöpe atacak ve bu zihniyeti hayırla değil üzülerek kaygı duyarak anacak." dedi. Bal kendisiyle ilgili haberin bulunduğu gazeteyi çöpe atarak toplantı salonundan ayrıldı.