Star: Paralel yapıya yakın vekil Bal, 'Erdoğan bırakmazsa öldürülecek' dedi

Star gazetesi, 17 Aralık sürecinde istifa eden eski AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal’ın, yolsuzluk operasyonlarından 4 ay önce STK’larla görüşerek “Uluslararası güçler Erdoğan’ı istemiyor, yıl sonuna kadar uzaklaştırılacak, kendisi çekilmezse öldürülecek. Erdoğan sonrası için hazırlık yapıyoruz, birlikte çalışalım. Kol kangren olmuş, kesilmesi lazım” dediğini yazdı.

Star gazetesinin haberinde Bal’ın, “Hükümet çok iyi gitmiyor, kuruluşunda olduğu gibi AK Parti herkesi kucaklamıyor, bazı kesimleri dışlıyor. Özellikle dış politikada büyük yanlışlıklar yaptı, Suriye’de yanlış bir politika izledi, bu yüzden binlerce insan öldü. Mısır’da tüm dünya bir şekilde gizli veya açıktan darbeyi desteklerken Türkiye neredeyse tek başına Mursi’den yana tavır koydu. Bu ve benzeri politikalar neticesinde uluslararası bir takım güçler artık Erdoğan ile çalışmak istemiyorlar” dediği aktarıldı.

Haberde, İdris Bal'dan "paralel yapıya yakın vekil" diye bahsedilmesi dikkat çe

Star gazetesinin bugünkü (20 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan, “Sana kim söyledi İdris Efendi” başlıklı haber şöyle:

‘Sana kim söyledi İdris Efendi’

17 Aralık sonrası AK Parti'den istifa eden İdris Bal'ın, 17 Aralık'tan 4 ay önce darbe çalışmalarına başladığı ortaya çıktı.

Paralel yapıya yakın milletvekili İdris Bal, 17 Aralık darbe girişiminden 4 ay önce STK’larla görüşerek ‘Erdoğan sonrası’ için çalışma yürütmüş. Bal’ın “Uluslararası güçler Erdoğan’ı uzaklaştıracak, gitmezse öldürülecek” dediği ortaya çıktı.

‘Tuzluk’ 17 Aralık’tan 4 ay önce ‘darbe sonrası’ için çalışmaya başlamış

Hükümete karşı 17 Aralık 2013’teki darbe girişimi öncesi dönemin AK Parti milletvekili İdris Bal’ın, ‘Erdoğan sonrası’ için çalışma yaptığı ortaya çıktı. Bazı STK temsilcileriyle toplantı yapan Bal’ın teklifi, 4 ay sonraki darbe girişimini anlatır nitelikte: “Uluslararası güçler Erdoğan’ı istemiyor, yıl sonuna kadar uzaklaştırılacak, kendisi çekilmezse öldürülecek. Erdoğan sonrası için hazırlık yapıyoruz, birlikte çalışalım. Kol kangren olmuş, kesilmesi lazım.”

AK Parti’den istifa eden Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal’ın, ‘Erdoğan sonrası’ için ittifak çalışması yaptığı, Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın verdiği bilgiyle ortaya çıktı. Aşgın, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarının ardından Bal’ın daveti üzerine Ankara’da yaptıkları toplantının ne anlama geldiğini fark ederek, durumu Ankara Savcılığı’na ve polise anlattı. Aşgın, 17 Ağustos 2013’te, daha önce Çorum’da görev yapmış bir FEM dershanesi yöneticisi aracılığıyla İdris Bal’ın kendisini Ankara’ya davet ettiğini belirterek, başka katılımcıların da bulunduğu bir kahvaltıda buluştuklarını söyledi. Aşgın, Bal’ın kendilerine şunları söylediğini anlattı:

Uluslararası güçler istemiyor

“Hükümet çok iyi gitmiyor, kuruluşunda olduğu gibi AK Parti herkesi kucaklamıyor, bazı kesimleri dışlıyor. Özellikle dış politikada büyük yanlışlıklar yaptı, Suriye’de yanlış bir politika izledi, bu yüzden binlerce insan öldü. Mısır’da tüm dünya bir şekilde gizli veya açıktan darbeyi desteklerken Türkiye neredeyse tek başına Mursi’den yana tavır koydu. Bu ve benzeri politikalar neticesinde uluslararası bir takım güçler artık Erdoğan ile çalışmak istemiyorlar.”

Erdoğan öldürülebilir

“Bu uluslararası güçler Erdoğan’ı görevinden mutlaka uzaklaştıracaklar. Türkiye’de çok kötü gelişmeler olacak. 2013 yılı sonuna doğru Başbakan Erdoğan’ın görevini bırakması yönündeki baskılar artacak ve Erdoğan bu baskılara dayanamayarak kesinlikle bırakacak. Bırakmaz ise uluslararası güçler tarafından öldürülebilir.”

“Bizim gibi vatanını, milletini, devletini ve dinini seven mütedeyyin muhafazakar insanlar bu süreçte etkin olmayacak. Ya da Erdoğan mutlaka gidecek, mütedeyyin insanlar hazırlık yaparak Erdoğan sonrasında daha etkili olacaklar. Bu nedenle Erdoğan sonrası için bir takım hazırlıklar yapılması gerekiyor. Bu konuda bizler bir takım çalışmalar, görüşmeler yapıyoruz. Sizlerle de bu konuda sürekli irtibatlı olalım, biz buna benzer görüşmeler yapıyoruz. Çorum’a geldiğimizde bize yardımcı olun.”

Kol kangren olmuş! kesilmeli!

Aşgın, bu sözleri üzerine İdris Bal’a, “Eğer uluslararası bir takım güçler Erdoğan’ı çizdiyse, İslami bir cemaat olduğunu söyleyen sizlerin tam da bu yüzden Erdoğan’ın yanında olmanız gerekmez mi” diye sorduğunu belirterek, aldığı şok edici cevabı da aktardı: “Çok duygusal davranıyorsun. Kol kangren olmuş, biz bu kolu kesmek lazım diyoruz. Çünkü eğer bunu kesmezsek bütün vücut gidecek, yani ülke elden gidecek. Bugün duygusal olmanın vakti değildir.”