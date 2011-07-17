Ensar Vakfı Başkanı Ahmet Şişman defnedildi

T24 - Ensar Vakfı Başkanı Ahmet Şişman, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.



Ensar Vakfı Başkanı Ahmet Şişman, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.



Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Ensar Vakfı Başkanı Ahmet Şişman için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile Şişman'ın ailesi ve yakınları da katıldı.



Camiye art arda gelen Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, Şişman'ın ailesine baş sağlığı diledi. Öğle namazını camide kılan Gül ve Erdoğan, daha sonra cenaze namazının kılınacağı avluya geldi. İstanbul İl Müftüsü Mustafa Çağrıcı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası tabutu omuzlanan Gül ve Erdoğan, törenin ardından camiden ayrıldı.



Şişman'ın cenazesi, götürüldüğü Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.