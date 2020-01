Enrique Iglesias İstanbul'a geliyor

Albümleriyle dünya çapında 70 milyondan fazla satış grafiği yakalayan ve milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden Enrique Iglesias, sahne şovları ve olağanüstü performansı ile 24 Ekim akşamı İstanbul Küçükçiftlik Park’ta sevenleriyle buluşacak.

Sahip olduğu 390 ödül ile ödül rekortmeni olarak tanımlanan sanatçı, "Hero" , "Tired of Being Sorry", "Bailamos" gibi sayısız hit parçasını İstanbullu müzikseverlere söyleyecek.

Bu güne kadar, 9 stüdyo albümü bulunan Iglesias'ın, 3 tane Grammy ödülü bulunuyor. Şarkıcı, en son İstanbul'da 2007'de konser vermişti.