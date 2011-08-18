-Enrico Macias 13 Eylül'de İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Şarkılarının Türkçe versiyonlarıyla Türk müzikseverlerin gönlünü kazanan Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias, 13 Eylül'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak. 50'nin üzerinde albüm ve ''Zingarella'', ''La Guitare'', ''Aie Aie Aie'', ''Solenzara'', ''Le Femme De Mon Ami'' gibi onlarca unutulmaz şarkısı ve 80'in üzerinde şarkısının Türkçe versiyonlarıyla Türk müzikseverlerin gönlünde ayrı bir yere sahip olan Enrico Macias, İstanbulluları bir kez daha etkilemek için 13 Eylül'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde olacak. Sadece Fransa'da değil, pek çok ülkede tanınan ve sevilen ünlü sanatçının 80'in üzerinde şarkısı, özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fecri Ebcioğlu, Fikret Şenes ve Ülkü Aker'in yazdığı Türkçe sözlerle ünlü sanatçılar tarafından okundu. Yıllardır Türkiye'de verdiği konserlerinde büyük bir sevgiyle karşılaşan sanatçı, konserinde Ajda Pekkan, Nilüfer, Yeliz, Seyyal Taner, Erol Evgin, Ayla Algan, Füsun Önal, Selçuk Ural, Gönül Yazar, Berkant, Ferdi Özbeğen, Engin Evin, Hümeyra, Tanju Okan gibi ünlü isimlerin söylediği ''Hoşgör sen'', ''Bu ne dünya kardeşim'', ''Arkadaşımın aşkısın'', ''Olmaz olsam'', ''Aşka veda'' gibi unutulmaz şarkılarını bir kez daha söyleyecek.