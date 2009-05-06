Enrico Belli'nin yerine Pace

"İstanbul Resitalleri" kapsamında konser vereceği duyurulan, ancak rahatsızlanan Enrico Belli'nin yerine, İtalyan piyanist Enrico Pace sahne alacak.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Enrico Belli resitalinin, sanatçının geçirmekte olduğu rahatsızlık nedeniyle İtalyan'ın en önemli piyano virtüözü Enrico Pace resitaliyle değiştirildiği belirtilerek, Pace'in, kuşağının en önemli İtalyan piyanistlerinden olduğu kaydedildi.



Sanatçının İstanbul Resitalleri kapsamında, Amsterdam'da verdiği solo resital programının aynısını tekrarlayacağı ifade edilen açıklamada, Pace'in, Schumann, Mendelssohn, Brahms ve List'in yapıtlarını seslendireceği aktarıldı.



Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Merkezi'nde 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak konserin biletlerinin, Biletix üzerinden 50 ile 100 TL arasında satışa sunulduğu bildirildi.



