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Yaşam

'En'lerin kadınları

Guinness Rekorlar Kitabı, yenilenmiş içeriği ve Türkçe baskısıyla satışa çıktı. Birçok dalda kırılan ilginç dünya rekorlarının yer aldığ

04 Kasım 2008 02:00

Guinness Rekorlar Kitabı, yenilenmiş içeriği ve Türkçe baskısıyla satışa çıktı. Teknolojiden spora, su altı dünyasından sinema ve müziğe kadar birçok dalda kırılan ilginç dünya rekorlarının yer aldığı kitapta, 6 kadının ilginç maceralarını da bulacaksınız.

En büyük göğüs

Maxi Sounds'un farkı ise göğüslerinden geliyor. 2005 yılında 153.67 cm göğüs ölçüsünde olan Sounds'un göğüslerinde bugün 100 santimetreküp sıvı ve 2000 santimetreküp kancalı implantlar var. En ince bel

1.72 metre boyundaki Cathie Jung, 38.1 cm ölçülerindeki beliyle kitaptaki yerini aldı. Jung, Ethel Granger'ın (1905-1982) 33 cm ölçülerindeki beliyle kırdığı rekorun şimdilik varisi.

En uzun tırnak

1979'dan bu yana tırnaklarını kesmeyen Le Redmon (ABD) tırnaklarının 8.85 m'ye uzaması için büyük özen gösterdi ve onları itina ile manikürledi.

En çok estetik yaptıran kadın

En çok estetik ameliyat rekoru, 50 estetik operasyon yaptıran Amerikalı Cindy Jackson'ın. Tedavilerine 100 bin dolardan fazla para harcamış olan Jackson, burun estetiği, yüz kaldırma, göğüs operasyonu, çene törpülemesi, dolgu, yağ aldırma, kalıcı makyaj gibi birçok cerrahi operasyon geçirdi.

En çok piercing

İngiliz Elaine Davidson ise vücudundaki 4 bin 225 piercing'le dünya rekorunu kırdı. Davidson'ın cücudundaki piercingler'in toplam ağırlığı 3 kilo civarında.

En uzun bacak

İspanya, Torremolinos'da Svetlana Pankratova'nın bacakları 132 cm olarak ölçüldü. Bu ayrıcalıklı hediye Pankratova'yı arabalarda ve uçaklarda zor duruma düşürse de "Uzun bacaklar kraliçesi" unvanının da sahibi yaptı.

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