-Enkazlarda, ''umut'' nöbeti ERCİŞ (A.A) - 28.10.2011 - Erciş'te görev yapan arama-kurtarma ekipleri, gece boyunca enkazlarda çalışma yaptı. Van Yolu Caddesi'ndeki Sevgi Apartmanı'nda yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında Afyonkarahisar sivil savunma ekiplerince kurtarılan 12 yaşındaki Ferhat Tokay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisinin Erciş'e ulaşmasının ardından arama-kurtarma ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar Van Yolu Caddesi'ndeki enkazlarda çalışma yaptı. Çalışma yapılan alanların dev projektörle aydınlatıldığı ve çalışma yapılan bölgelerin güvenlik şeritleriyle çevrildiği gözlendi. Depremzede vatandaşlar ise enkazların çevresinde ateşler yakarak, soğuktan üşüyen ekiplere çay ve kahve ikram etti. -Canlı umudu ile 8 saat çalıştılar- Van Yolu Caddesi'ndeki Ereksan Apartmanı'nın zemin katında bulunan fırında çalışan usta ve çırağı ile 7.2'lik depremden 48 saat sonra göçük altından kurtarılan Azra bebeğin babasına canlı olarak ulaşma umudunu taşıyan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), sivil savunma ve UMKE ekipleri gece yarısından itibaren, 6 katlı apartmanın koridor kısmı ile fırının bulunduğu bölgede yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, saat 08.00 civarında bir erkek cesedine ulaştılar. Arama-kurtarma ekipleri, cesedin çıkartılması için, enkazdaki taş, demir ve moloz parçalarını elleriyle temizliyor. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve 121 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma Taburu'nun 5 günde 7 kişiyi canlı olarak kurtardığı bildirildi. Enkazlardan çıkartılan kitapların ekipler tarafından molozlardan ayrı bir noktada toplandığı ve tozları temizlenen kitapların kutulara yerleştirildiği gözlendi. -Otomobillerde ceset aradılar- Deprem anında Ereksan Apartmanı'nın çevresinde hareket halinde araçlar bulunduğu bilgisine ulaşan arama-kurtarma ekiplerinin vinçler yardımıyla enkazın altından çıkardığı ve hurdaya döndüğü gözlenen 2 otomobilde ceset araması yapıldı. Yapılan arama sonrasında otomobiller enkaz bölgesi dışına çıkartıldı. -Vanlıların yaktığı ateş gönülleri ısıttı- Van Yolu Caddesi'ndeki enkazlarda 24 saat aralıksız arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, sabaha karşı hava sıcaklığının düşmesi üzerine vatandaşların enkazların çevresinde yaktığı ateşlerin başında ısındı. Depremzedelerin arama-kurtarma ekiplerine çay ve kahve ikram ettiği gözlendi. Arama-kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, bölgedeki enkazlarda çalışan ekiplere minnettar olduklarını anlatarak, ''Bize umut veren ve sevdiklerimizi moloz yığınlarının altından çıkarmak için gecelerini gündüzlerine katan ekiplere ve devletimizin bölgeye yardım çalışmaları için gönderdiği fedakar insanlara minnettarız'' dedi.