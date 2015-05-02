'Enkazdan sağ çıkma umudu kalmadı'



Nepal İçişleri Bakanlığı sözcüsü Laxmi Prasad Dhakal "Elimizden geleni yapıyoruz ama hayatta kalan birini bulabileceğimizi sanmıyorum" şeklinde konuştu. Dhakal ölü sayısının 6 bin 600'ü, yaralı sayısının ise 14 bini geçtiğini kaydetti.

20 ülkeden gelen kurtarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, perşembe gününden bu yana enkazdan sağ çıkan hiçbir afetzede olmadı. Nepal hükümeti ve yardım kuruluşları ölü sayısının daha da artacağını tahmin ediyor.

Nepal'de kayıp statüsünde yaklaşık bin AB vatandaşı bulunuyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı bunlar arasında onlarca Alman vatandaşının bulunduğunu belirtti.

Özellikle ücra bölgelerde halen aralarında turistlerin de bulunduğu binlerce kişinin yardım beklediği kaydediliyor.

Öte yandan Nepal polisinin açıklamalarının aksine Fransız İçişleri Bakanlığı halen dağda kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarının olduğunu, 13 Fransız vatandaşının Manaslu vadisindeki köylerde mahsur kaldığını bildirdi. Nepal polisi daha önce dağda mahsur kalan ve nerede bulundukları bilinen tüm yabancıların kurtarıldığını açıklamıştı.