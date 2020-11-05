Depremin ardından enkazdan çıkarılan kediler tedavi altına alındı

İzmir'da 6.9 büyüklüğündeki depremin sonrasında, çoğunluğu Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından olmak üzere kurtarılan 14 kedi Kültürpark'taki Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavi altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi veterinerlerinin tedavisine başladığı kedilerin ilkinin enkazdan yetmiş beş, sonuncusunun ise yüz saat sonra kurtarıldığı belirtildi.

Enkazdan kurtarılan kedilerin durumumlarının iyi olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Merkez Polikliniği ve Acil Müdahale Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Cihan Ziyan, ortopedik bir sıkıntılarının olmadığını belirtti.



Enkazdan kurtarılan kedilerin yanı sıra evleri hasar gören ve çadırda kalan kişilerin de köpek ve kedileriyle ilgilendiklerini anlatan Ziyan, enkazdan kurtarılan kedileri sahiplenmek isteyen pek çok İzmirli'nin olduğunu aktardı.

24 saat hizmet veren poliklinikte enkazdan kurtarılan kedilerin öncelikle ağır travma durumunda olup olmadığı incelendi. Enfeksiyon riskinden korumak için iç dış parazit aşıları yapılan kediler, sahipleri tarafından geri alınmazsa gönüllülere sahiplendirilecek.