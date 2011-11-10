-Enkazdan 5 kişi canlı çıkarıldı İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Erciş'te görev yaparken, dünkü 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından sevk edildiği Van'da, 5 kişiyi canlı olarak enkazın altından çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediyenin Arama Kurtarma Ekibinin, Van'ın Erciş ilçesinde görev yaptığı belirtilerek, ekibin bölgede koordineli çalışmayla 5 kişiyi enkaz altından canlı çıkardığı bildirildi. Açıklamada, Van'da, saat 21.23'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan otelin enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılmak için 4 araç ve 10 arama kurtarma personelinin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi. Erciş'te deprem yaralarını sarmak ve enkaz kaldırma çalışmaları yapmak üzere bölgede bulunan ekibin saat 22.45'de kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirilen açıklamada, ekibin Bayram Oteli'ndeki enkaz kaldırma çalışmalarında ilk olarak 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiği ifade edildi.