Enkazdan 230 yıllık leziz şampanya çıktı

T24- Baltık Denizi’nin derinliklerindeki bir gemi enkazından 230 yıllık ve lezzetinin doruğunda şampanya çıkarıldı.
Dalgıçlar tarafından 55 metre derinlikte, mükemmel bir şekilde korunmuş halde bulunan ve yüksek kaliteli
Veuve Clicquot markası olduğu sanılan 30 şişe şampanyanın Fransa Kralı 16. Louis’den Rus Çarı Büyük Peter’e gönderilmekte olduğu düşünülüyor. Uzmanlar bulunan şişelerin dünyada hâlâ içilebilir olan en eski şampanya olduğunu ve bunun serin ortamla karanlığın bir lütfu olduğunu belirtiyor. Aland Adaları yakınındaki gemi enkaz bulgusuyla şampanyalar hakkında bilgi veren İsveçli derin dalış öğretmeni Christian Ekstrom ve İsveçli şarap uzmanı Carl-Jan Granqvist, “1780’li yıllardan kaldığı tahmin edilen şampanyalar, mantarları hiç bozulmamışsa, şişe başı 53 bin avrodan (105 bin TL) satılabilir” diye konuşuyor.