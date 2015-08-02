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Dünya
Deutsche Welle

'Enkaz parçası Boeing 777'ye ait'

La Reunion adasında geçen hafta sahile vuran enkaz parçasının bir Boing 777'ye ait olduğu kesinleşti.

02 Ağustos 2015 20:07


Geçen hafta La Reunion adasında geçen hafta sahile vuran bir uçak kanadı parçası incelemeler için Fransa'ya gönderilmişti.

Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai enkaz parçasının bir Boing 777'ye ait olduğunun yapılan incelemeler sonucu doğrulandığını kaydetti. Liow gerek Fransız makamlarının, gerekse ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Malezya Sivil Havacılık Dairesi'nin enkaz parçasının Boing 777'ya ait olduğunu doğruladığını belirtti.

MH370 sefer sayılı Boeing 777 tipi Malezya yolcu uçağı 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken radardan kaybolmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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