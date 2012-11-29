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Yaşam

Enkaz altından Cumhurbaşkanı'na tweet

Van depremi sırasında enkaz altında kalan bir vatandaşın Cumhurbaşkanı'na tweet attığı ortaya çıktı

29 Kasım 2012 20:19

 

Geçtiğimiz yıl yaşanan Van depremi sırasında enkaz altında kalan bir kişinin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e tweet atarak enkaz çalışmalarının durdurulmasını istediği ortaya çıktı. Gül’ün talimatıyla çalışmalar dururken; depremzede ekiplerin çabası sonucu enkaz altından kurtarıldı.
 
Ahmet Yeşiltepe'nin ntvmsnbc'de yer alan habere göre; Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ''Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması”na katılan Cumhurbaşkanlığı İnternet Yayını ve Halkla İlişkiler Müdürü Mücahit Küçükyılmaz, kamuoyunun bilmediği bir kurtarma öyküsünü anlattı.
 
Küçükyılmaz, geçtiğimiz yıl yaşanan 7,2 büyüklüğündeki Van depremi sırasında enkaz altında kalan bir vatandaşın, Twitter vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ulaştığını ve enkaz üzerinde çalışan iş makinelerinin durdurulmasını istediğini söyledi.
 
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Gül, yetkililere söz konusu hesabın doğruluğu konusunda araştırma yapılmasını ve telefonun adres tespitinin gerçekleştirilmesini istedi.
 
Yaklaşık yarım saat içerisinde afetzedenin bulunduğu nokta tespit edilerek enkaz kaldırma çalışmaları durduruldu.
 
Kurtarma ekipleri, uzun bir uğraştan sonra afetzedeye ulaştı. Ayrıca gelişmeler hakkında da Cumhurbaşkanı bilgilendirildi.
 
Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Gül’ün olayı bir reklam kampanyasına dönüştürmemek için yaşananların gizli kalmasını istediğini ifade etti.
 
Küçükyılmaz, aradan geçen bir yılın ardından bu konuda şimdi bir açıklama yapmanın sosyal medyanın etkinliğini artırmak için faydalı olacağını vurguladı.
 
 

'En büyük medya patronu'

 
 
Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Gül’ün sosyal medyada 2.5 milyona yakın takipçisiyle Türkiye’nin “en büyük medya patronu” olduğunu dile getirdi. 
 
Abdullah Gül’ün sosyal medyayı daha aktif kullanmaya devam edeceğini belirten Küçükyılmaz, vatandaşların soru, görüş ve taleplerini buradan takip edeceğini sözlerine ekledi.
 

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