-ENKAZ ALTINDA KALAN KÖPEK 5 SAATTE KURTARILDI İSTANBUL(A.A)- 07.11.2010 - Beşiktaş'ta yıkılan boş bir binanın enkazı altında kaldığı anlaşılan bir köpek, 5 saat süren operasyonun ardından sağ olarak kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Muallim Naci Caddesi üzerindeki boş bir bina, yıkıldı. Yıkımın ardından, aynı cadde üzerinde dairesi bulunan Sevilay Söğüt adlı kadın, enkaz altında bir köpeğin kaldığını bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan arama kurtarma ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından köpek kurtarılarak, Söğüt'e teslim edildi.