Enkaz altında kalan 4 aylık bebek, 22 saat sonra kurtarıldı

Nepal'de gerçekleşen ve 6 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan depremde bir mucize yaşandı. 4 aylık bir bebek, 22 saat göçük altında kalmasının ardından kurtarıldı.

Kathmandu Today gazetesinin yayınladığı fotoğraflarda tozla kaplı olduğu görülen erkek bebeğin askerler tarafından kurtarıldığı açıklandı. Enkazda yapılan ilk aramalarda gözden kaçırılan Sonit Awal isimli bebeğin, ağlama sesinin duyulması üzerine kurtarıldığını belirten gazete, bebeğin anne babasının hayatta olup olmadığına dair ise bir bilgi olmadığını belirtti.

Hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.