Enkaz altında çocuk aranıyor

Bartın'da, terk edilmiş 2 katlı ahşap bina, önündeki park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü. Çevredeki bazı kişilerin enkazın altından çocuk sesi geldiğini iddia etmeleri üzerine arama çalışması başlatıldı.



Saat 16.00 sıralarında, Koca Müftü Mahallesi İlknur Erkan Caddesi'nde bulunan 2 yıl önce yaşamını kaybeden Hatice Pamukçu'ya ait 2 katlı boş ahşap bina çöktü. Binanın park halinde bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı 2 otomobilin üzerine çökmesinin ardından, çevredeki bazı kişiler enkazın altından çocuk sesi geldiğini iddia etti. Bunun üzerine belediyeye ait iş makinesinin enkaza girmesine izin verilmeyerek, Sivil Savunma ve belediye işçileri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Bartın Valisi Halil Işık ve Bartın Belediye Başkanı MHP'li Cemal Akın olay yerine gelerek, çalışmaları takip etti.



Vali Işık, vatandaşların iddiası üzerine Sakarya Sivil Savunma Birliği'nden yardım istediklerini, 8 kişilik ekibin yola çıktığını belirterek, köpek ve hassas dinleme cihazlarıyla arama yapılacağını söyledi. Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

