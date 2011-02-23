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Ekonomi

ENKA, UMMAN'DA HAVAALANI İNŞAA EDECEK  İSTANBUL (A.A)

23 Şubat 2011 20:08

-ENKA, UMMAN'DA HAVAALANI İNŞAA EDECEK  İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş, Muskat Uluslararası Havaalanı Terminalinin inşasına ilişkin kontratın, işveren idare ile ortağı olduğu konsorsiyum arasında imzalandığını duyurdu.  Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan özel durum açıklamasında, ''Muskat Uluslararası Havaalanı Terminali'nin (MC3) Bechtel & Co. LLC, Enka & Co. LLC ve Bahwan Engineering Company LLC konsorsiyumu olarak 706.3 milyon Umman Riyali tutarıyla (yaklaşık 1.8 milyar ABD Doları) inşasına ilişkin kontrat işveren idare ile ortağı olduğumuz konsorsiyum arasında imzalanıp, bugün onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yüzde 38.4 oranında paya sahip olduğumuz proje, 38 ayda tamamlanacaktır'' denildi.

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