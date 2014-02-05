ENKA Kültür Sanat Buluşmaları’nda Brecht şöleni

Gelenekselden çağdaşa tüm sanat anlayışlarına 26 yıldır ev sahipliği yapan ENKA Kültür Sanat Buluşmaları şubat ve mart ayları boyunca birbirinden değerli tiyatro oyunlarına sahnesini açtı.

ENKA Kültür Sanat Buluşmaları, 4 Şubat Salı akşamı epik tiyatronun klasikleşmiş bir oyunuyla başladı. Epik tiyatronun kurucusu Bertolt Brecht’in yazdığı ve Ümit Aydoğdu yönetmenliğinde Tiyatro Adam’ın sahnelediği ‘Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı’, 26. ENKA Kültür Sanat Buluşmaları’nın ilk oyunu oldu. Bertolt Brecht’in 2. Dünya Savaşı sürerken Hitler’in iktidara yürüyüş öyküsünün alegorisi olarak kaleme aldığı oyunun müzikleri, oyuncular tarafından a capella olarak seslendiriliyor. Sekiz oyuncunun 36 farklı karakteri dönüşümlü olarak canlandırdığı oyun, ENKA seyircisi tarafından büyük alkış aldı.

6 Şubat Perşembe akşamı, yine ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda sinemadan tiyatro diline çevrilen ender yapıtlardan biri olan “Rain Man”, Tiyatro Keyfi’nin beğenilen performansı ile ENKA Kültür Sanat Buluşmaları’na konuk olacak.

26. ENKA Kültür Sanat Buluşmaları, “Sanat uzun, hayat kısa” sloganıyla, 12 etkinlikte, 52 sanatçı ile 4 Şubat – 25 Mart 2014 tarihleri arasında seyircisiyle bir araya gelecek.

ENKA Kültür Sanat Buluşmaları programına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.