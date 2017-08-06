Eniştesiyle tartıştı; TIR'la kahvehaneye girmeye çalıştı!

Bursa'nın Gemlik İlçesi’nde 35 yaşındaki Zafer Taşdemir, kullandığı TIR ile tartıştığı eniştesinin bulunduğu kahvehaneye girmeye çalıştı. Başarılı olamayınca TIR’ı park halindeki araçların üzerine süren Taşdemir, çevre sakinleri tarafından linç edilmek istendi. TIR’ın çarptığı 10 araçtan birinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Gemlik İlçesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Zafer Taşdemir ile henüz ismi öğrenilemeyen eniştesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eniştesi, cadde üzerindeki kahvehaneye girerken, sinir krizi geçiren Zafer Taşdemir ise park halindeki TIR’ının direksiyonuna geçti. Taşdemir, aracı eniştesinin bulunduğu kahvehaneye sürdü. Ancak araç, kahvenin üzerindeki dairenin balkonuna çarptı.

Kahvehaneye giremeyince, araçları ezdi





Faciadan dönülürken, bu kez Taşdemir, direksiyonu cadde üzerinde, park halindeki araçların üzerine çevirdi. Caddede yürüyen vatandaşlar sağa sola kaçışırken, TIR’ın çarptığı 10 araçta maddi hasar meydana geldi. Bir otomobilde bulunan 2 kişi ise sıkışarak yaralandı.



Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarlaGemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



Linç edilmek istendi





Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan TIR şoförü Zafer Taşdemir, çevre sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Polisin uzaklaştırdığı Taşdemir, polis merkezine götürüldü.



O anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.