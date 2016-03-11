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Eniştesinin yüzüne asit attığı 3 yaşındaki çocuk, onlarca operasyon geçirdi ve gözleri artık görmüyor!

Savcı, enişte Cihan Araçman hakkında 24 yıla kadar hapis istedi

11 Mart 2016 12:17

İstanbul’da lüks bir restoranda karısının 3.5 yaşındaki yeğeni Y.K.’nın yüzüne “kıskançlıkla” sülfirik asit sıkan ve çocuğun iki gözünü kaybetmesine neden olan “asitçi enişte” Cihan Araçman hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunan Savcı Bülent Canoğlu’nun, 12 sayfalık iddianamesinin son bölümündeki duygusal yorumları dikkat çekti. Sanığın eyleminin “tasarlayarak öldürmeye yönelik” olduğunu belirten Savcı Canoğlu, “küçük çocuğun artık göremeyeceğini, koşamayacağı ve yüzünün bir daha gülmeyeceğini” ifade ettiği iddianamede şunları yazdı:

“Küçük çocuğun, saldırı tarihinden önce sevgi dolu bakışları, yüzünde yaşama sevinci vardı. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ama artık o gülen yüzü yok. Yüzünün yanması sonrası, en az 5 aylık zaman diliminde sayısı 100’ü geçen genel anestezi altındaki ameliyatlara rağmen her iki gözünde de görme yetisi kaybolan, yüzü çoğu zaman maske ile kapatılan, çevresinde kendisine sevgi ile yaklaşan aile yakınlarının yüzlerini ve ağladıklarını dahi göremeyen, gözlerinde artık mutluluk olmayan bir erkek çocuk var artık. Çocuğun bundan sonraki yaşamı sevdiklerini göremeden, hep bir kişinin yardımıyla geçecek."

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