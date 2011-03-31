-ENİŞTESİNİN KAÇIRDIĞI ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU SİVAS (A.A) - 31.03.2011 - Sivas'ta üç gün önce okulunun önünden teneffüste eniştesi tarafından kaçırılan 13 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi, ölü bulundu. Kayınbiraderini derede boğarak öldürdüğü iddia edilen enişte ile ona yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı gözaltına alındı. Abdulvahabigazi Mahallesi'nde eğitim veren bir ilköğretim okulunun 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Karakaya (13), 28 Mart'ta öğlen saatlerinde okulda teneffüse çıktığı sırada eniştesi M.A.G. (24) tarafından kaçırıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, okulun önünden uzaklaşan M.A.G. ve kaçırdığı kayınbiraderi Ahmet Karakaya'yı bulmak için çalışma başlattı. Karakaya'yı kaçıran zanlının kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Gümüşdere beldesinde yaşadığını tespit eden ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, arazide detaylı bir şekilde arama yaptı. Güvenlik güçlerince bölgede arandığını öğrenen zanlı M.A.G'nin, üç gün boyunca bölgedeki bir ahırda tuttuğu kayınbiraderi Karakaya'yı, çobanlık yapan arkadaşı M.K. (28) ile birlikte beldenin yaklaşık beş kilometre ilerisindeki dağlık araziye götürdüğü bildirildi. Elleri ile ayaklarını kravatı ve okul kıyafetleriyle bağladığı Karakaya'yı önce bölgedeki derenin suyunda boğduğu, ardından da suda bıraktığı cesedin üzerine yüzeye çıkmaması için taş koyduğu ileri sürülen zanlı,arkadaşı M.K. ile beldeye döndü. Arazide özel harekat timleri ve jandarma ekiplerince aranan ancak bulunamayan zanlıyı yakalamak için Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı sivil ekipler beldede pusu kurdu. Zanlının evine geldiğini belirleyen güvenlik güçleri, yaptıkları operasyon sonucu çocuğu öldürdüğü ileri sürülen zanlı M.A.G. ile ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı M.K'yı yakaladı. Yapılan sorgulamanın ardından zanlının gösterdiği yerde gece saatlerinde çocuğun cesedi bulundu. Ahmet Karakaya'nın cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlının, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanmak isteyen ve babasının evine giden eşi A.G'nin eve dönmemesi üzerine kayınbiraderini kaçırdığı iddia edildi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve bir suçtan dolayı girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olduğu öğrenilen zanlı ile arkadaşının emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlının bazı yakınlarının da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete getirildiği öğrenildi.