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Yaşam

Eniştesinin asitle saldırdığı çocuğun babası ilk kez konuştu: O adam rolünü çok güzel oynadı!

"O çocuğun yaşadığı korkuyu düşünebiliyor musunuz?"

07 Aralık 2016 12:04

Ataşehir'de bir lokantada ailece yemek yerlerken, eniştesi Cihan Araçman’ın yüzüne attığı kimyasal madde ile bir gözünü kaybeden 4.5 yaşındaki çocuğun babası Cenk Kocakaya ilk kez konuştu. Baba, "Hastanede hep yanımızdaydı. Rolünü çok güzel oynadı. Oğluma sokuluyor, onunla konuşuyordu. Üç gün sonra yakalandı. Şu an düşünüyorum da tüylerim diken diken oluyor. O çocuğun yaşadığı korkuyu düşünebiliyor musunuz?" diye konuştu. 

Hürriyet'ten Aziz Önen'in haberine göre, 17 Ekim 2015’te oğlunu yüzü sargılar içinde gördüğü anın üzerinden 14 ay geçmiş. Baba şunları söyledi:

"Hastaneye gittiğimizde, çocuğumun suratı yanıyordu. Uzun süre çözmeye çalıştılar. O şahıs, yardımcı olduğunu söyledi ama öyle bir şey olmadı. ‘Yakan budur’ demedi. Çocuğum 3-4 gün yandı. O anda müdahale edilebilse farklı olabilirdi.

"Rolünü çok güzel oynadı"

"Hastanede hep yanımızdaydı. Rolünü çok güzel oynadı. Oğluma sokuluyor, onunla konuşuyordu. Üç gün sonra yakalandı. Şu an düşünüyorum da tüylerim diken diken oluyor. O çocuğun yaşadığı korkuyu düşünebiliyor musunuz? Size birisi bir şey yapmış ve o adam halen annesinin-babasının yanında.

"Sağ gözü protez olacak"

"Oğlum 30’un üzerinde operasyon geçirdi. Sağ gözünü kaybetti. Sol gözü çok az görüyor. Sosyal bir çocuk, okula gitmeyi istiyor ama oğlumu gören çocuklar kaçıyor. Çocuğum çalışabilecek mi? Kız arkadaşı olacak mı? Evlenip çoluk çocuk sahibi olabilecek mi? Belirli zamanlarda yine ameliyat olacak. Önceliğimiz, oğlumu toplum içinde yadırganmayacak bir görüntüye kavuşturabilmek."

"O adam 6.5 yıl sonra aramızda"

24.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılan, yaklaşık 6.5 yıl sonra tahliye olması beklenen Cihan Araçman’ın cezasını az buluyor Cenk Kocakaya ve “6,5 yıl sonra dışarıya çıktığında başkalarına da zarar verebilir” diyor.

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AtaşehirCihan Araçmankimyasal maddeCenk Kocakaya

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