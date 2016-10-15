'Eniştesini, ablasını kıskandığı için öldürdü' iddiası

Bursa'da Cihan S. adlı bir kişi evini taşıyan eniştesini üç el ateş ederek öldürdü. Cihan s.’nin cinayeti ablasını kıskandığı için işlediği iddia edildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki S.U. eşya taşırken yanına Cihan S. (31) geldi. Yanındaki silahı çıkartan Cihan S., eniştesi Serdar Uğurlu'ya 3 el ateş etti.

Apartman çıkışında yere düşen genç adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.S. ise, polisin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi silahıyla birlikte gözaltına aldı.

Öte yandan C.S.'nin psikolojik sorunları olduğu, tedavi gördüğü ve ablasını kıskandığı için eniştesini öldürdüğü iddia edildi. Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.