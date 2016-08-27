Eniştesine kurşun yağdırdı

Kırşehir'de kız kardeşinin eşini anlaşmalı boşanmaya ikna etmek için çağıran A.Ö., eniştesini şehir meydanında silahla ağır yaraladı.

Kırşehir'de yaşayan A.Ö (27), kardeşiyle evli olan H.K.'yi (26) anlaşmalı boşanmaya ikna etmek için Cacabey Meydanı'na çağırdı.

3 el ateş etti

Yanında bazı evrakları getirdiğini söyleyen A.Ö., eniştesi H.K. ile meydan da buluştu. Kısa süre konuşan ikili tartışmaya başladı. Elinde bulunan poşetten tabanca çıkaran A.Ö., eniştesi H.K.'ya 3 el ateş etti. Ağır yaralanan H.K. hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra elindeki silahla kaçmaya çalışan A.Ö. ise polis tarafından yakalandı.