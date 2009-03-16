Enişte lisansı 15 günde kaptı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eniştesi Mehmet Tekelioğlu’na ait Kanal 35, 'Kablolu Lisans' iznini 15 günde aldı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eniştesi Mehmet Tekelioğlu’nun ortağı olduğu ve İzmir’de yayın yapan Kanal 35 Televizyonu, RTÜK’ten ‘’Kablolu Lisans yayın hakkı’’ aldı.



RTÜK’te bu konuda çok sayıda başvuru görüşülmeyi beklerken, eniştenin müracaatı öne çekilerek 15 günde sonuçlandırıldı. 15 gün önceki toplantıda evrakları eksiklik bulunan Kanal 35, bir haftada bu eksiklikleri de giderdi ve önceki gün yapılan RTÜK toplantısından karar çıktı.



15 gün önce yapılan RTÜK toplantısının gündemine İzmir’de uydudan yayın yapan, Kanal 35’in kablo lisans izin talebi getirildi.



RTÜK üyeleri Şaban Sevinç, Hülya Alp ve Mehmet Dadak, benzer talepler bekletilirken bu talebin acil işleme konulmasından şüphelendi ve TV’nin kime ait olduğunu araştırdı.



Enişte ve AKP'liler ortak



Sonuçta Kanal 35’in yüzde 10 ortağının AKP İzmir milletvekili ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eniştesi Mehmet Tekelioğlu’na ait olduğu anlaşıldı. Kanalın diğer ortaklarının da, AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Memur ile Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selim Gökdemir olduğu, Genel Müdürlüğünü de AKP Konak İlçe Başkan Yardımcısı Nurettin Memur’un yaptığı belirlendi.



Kurul üyesi Şaban Sevinç, diğer talepler bekletilirken Cumhurbaşkanının eniştesine neden ayrımcılık yapıldığını sordu. RTÜK Başkanı Zahit Akman ise ‘’Bu kanalın tekelleşme durumu yok. Diğer taleplerde tekelleşme iddiaları bulunuyor’’ cevabını verdi.



Oylamaya geçilerek izin verilme aşamasına gelindiğinde ise, Kanal 35’in kablo lisans talep dosyasında, belgelerin eksik olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine görüşme ertelendi. Önceki gün yapılan toplantıda ise eksikliklerin giderildiği görülerek izin verildi. Türksat 3-A uydusundan İzmir’de yayın yapan ve16 Temmuz 2007’de kurulan Kanal 35, artık İzmir ve çevresinde kablodan da izlenebilecek.



Gizli zirvenin mimarı



Mehmet Tekelioğlu, Abdullah Gül’ün kızkardeşi Hatice Gül ile evli bulunuyor. Abdullah Gül, 27 Temmuz 2008 gecesi Ankara Çukurambar semtinde Başbakan Recep Tayip Erdoğan ile eniştesi Mehmet Tekelioğlu'nun evinde buluşmuş ve 5 saat süren gizli bir zirve yapmıştı.



Anayasa Mahkemesi’nin AKP hakkındaki kapatma davasını görüşmeye başlamasına 12 saat kala yapılan bu zirve merak uyandırmıştı. Erdoğan, Tekelioğlu’nun evine 34 F 8548 plaka takılmış sivil Mercedes makam aracıyla gelmişti. Zirve sırasında koruma polisleri de bir pastanede beklemişti.