'Enis Fosforoğlu, çocuk sahibi olmak isteyen kızıyla üç aydır görüşmüyor'

Tiyatro dünyasının ünlü isimlerinden Enis Fosforoğlu ile tiyatrosunda çalışan oyuncu kızı Seren Fosforoğlu'nun yaklaşık 3 aydır görüşmediği ortaya çıktı. İki yıl önce evlenen ve anne olmak isteyen Seren Fosforoğlu’nun iddiasına göre, babası, tiyatro oyunları aksayacağı için çocuk yapmasına sıcak bakmıyor. Fosforoğlu, “Babam 3 aydır benimle görüşmüyor. İki bayram geçti. Eşimle aradık, açmadı. Mesaj attık, geri dönmedi” dedi.

Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre Fosforoğlu, babasıyla arasında geçenleri şöyle anlattı:

“Çocuğum adlı oyun sırasında hamile kaldığımı öğrendim. Sevinçle babama söylediğimde yüzü düştü, ‘İşler ne olacak?’ dedi. Çok üzüldüm. Ardından düşük yaptım. Babam yine aramadı. Sonra bu sevinç yarım kaldı diye eşimle tüp bebek yöntemini deneme kararı aldık.

Bir sonraki oyun sırasında tüp bebek tedavisi gördüm. Ancak işte yaşadığım stres yüzünden tedavi başarısız oldu. Biz de çıkacağımız turneden sonra tekrar deneriz dedik. Hatta bu isteğimi babama da söyledim. Ancak babam tedaviye başladığım sırada turneyi uzattı, üç oyun daha koydu. Oyunlara gidemeyeceğimi söyledim. Yeni müdürü eşimi arayıp tehdit etti.

Yaşadığım stres nedeniyle çocuk sahibi olma çabamız bir kez daha boşa gitti. Ben babam beni arar, ‘İyi misin’ der diye düşünürken, yerime başka oyuncu bulup turneye gitti ve beni bir daha hiç aramadı. Aynı semtte oturuyorduk. Meğer taşınmış, bunu emlakçıdan öğrendim. Evine gittim, bomboştu. Şimdi görüşmüyoruz. Kırgınlıklarım var. Ben hep iyi bir evlat oldum. Babamı tanıyamıyorum.”