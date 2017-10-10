Enis Berberoğlu: Suçsuzluğumu kanıtlamaya bir adım kaldı

MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstinaf Mahkemesi İstanbul Bölge Adliye 2. Ceza Dairesi'nin hakkındaki mahkûmiyet kararını bozmasına ilişkin olarak, "Suçsuzluğumu kanıtlamaya bir adım kaldı" dedi.

Berberoğlu, avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla ilk açıklamasını yaptı. Berberoğlu, "Hapse girerken dediğim gibi, vatan haini ve casus olmadığımı bu kararla kanıtladım. Suçsuzluğumu ispatlamama bir adım kaldı" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nden şu mesajı yolladı:

"Beni sevenler ve güvenenleri, ailemi, partimi, dostlarımı utandırmamış olmaktan dolayı sevinçliyim. Ben casus ve vatan haini olmadığımı zaten biliyordum ama bu iftiradan dolayı yakınlarımın üzülmesi benim için her türlü cezadan daha ağır yüktü. İstinaf mahkemesi kararıyla bu yükten kurtuldum. Şimdi sıra hukuken gerekmediği halde suçsuzluğumu kanıtlamakta. Belki biraz zaman alabilir, acelem yok. Siz dışarıda, ben içeride mücadeleye devam."

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'na "casusluk suçlamasıyla" 25 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme 25 yıllık mahkûmiyet kararı gerekçesinde ulusal güvenliği işaret ederek, "basın özgürlüğünden bahsedilemez" demişti.

Mahkeme, "haber adı altında' gizli kalması gereken hususların duyurulduğu" ifadesini kullandığı gerekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itham edildiğini ve uluslararası boyutta yargılanmasının hedeflendiğini yazmıştı.

Aynı haberin Aydınlık'ta yayınlanmasının devlet sırrını ifşa olmadığını gerekçesine yazan mahkeme, Cumhuriyet'teki haberle ilgili; "haberi yapış tarzı", "dünya gündemini sarsacak şekilde verilişi" gibi ifadeler kullanmıştı.