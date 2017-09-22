Enis Berberoğlu: Sağlığım iyi, mücadeleye devam

İSTANBUL (DHA) - SAĞLIK problemi sebebiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine götürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, \"Yaşam kalitemi etkileyecek bir sorunum yok\" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Maltepe Cezaevi\'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında İrgil, Berberoğlu\'nun sağlık durumu ile ilgili, \"Bir hekim olarak söyleyebilirim, sağlık durumu gayet iyi\" dedi.

\"HAPİSHANE KOŞULLARINDA DA OLSA YAŞAM KALİTEMİ ETKİLEYECEK BİR SAĞLIK SORUNUM YOK\"

Berberoğlu, İrgil aracılığıyla şu mesajı paylaştı: \"Sağlığımla ilgili kaygılananlara çok teşekkür ederim. Birçok mesaj ve temenni aldım. Sağolsunlar. Ancak hapishane koşullarında da olsa yaşam kalitemi etkileyecek bir sağlık sorunum yok. Siz dışarıda biz içeride mücadeleye devam edeceğiz.\"



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