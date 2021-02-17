Enis Berberoğlu, "Korkuyor musun" sorunu yanıtladı: Bu sefillerin mahkemelerini de hapishanelerini de gördüm; Meclis'in kapısına sehpa kurup asacaklar mı?

Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ikinci kez hak ihlali verdiği ve milletvekilliği vasfını yeniden kazanan CHP'li Enis Berberoğlu, KRT TV'de Şimdiki Zaman isimli programda, gazeteci Barış Yarkadaş'ın "Belki yeniden cezaevine gireceksin korkuyor musun?" sorusunu yanıtladı.

Berberoğlu "belki cezaevine gireceksin" kısmını "muhtemel" diye yanıtladı ve korkmadığını söyledi.

Berberoğlu, şöyle devam etti:

"Korkuyu geçtik bir kere. Bu adamların, bu sefillerin mahkemelerini de gördüm, hapishanelerinde de gördüm. Meclis'te milletvekilliğimi düşürmelerini de gördüm, ağız dolusu hakaretlerini de gördüm. Karıma kızıma laf uzatmalarını da gördüm. Ne yapacaklar ki? Bugün söyledim işte, Meclis'in kapısına sehpa kurup asacaklar mı? Ne yapabilirler? Hiç. Bunu geç. Korkunun bir mantığı vardır, bir şeyden korkulur. Bunlar bir şey bile değil, yani dolayısıyla geçin onu."

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