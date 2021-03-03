Enis Berberoğlu ile birlikte 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte 10 adet dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı.
Berberoğlu'nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:
HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AKP Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir"
Gelen dosyalar arasında Feleknas Uca'nın 3 dosyası bulunuyor.