Enis Berberoğlu, görevi devraldı

T24-

Şeyh torunu sosyalist oğlu

Ankara’da iki tur yapıp döndü

HÜRRİYET Gazetesi’nin 20 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, görevini Enis Berberoğlu’na resmen devretti. Yazıişlerinde ilk toplantısını yapan Berberoğlu, çalışma arkadaşlarına önceliklerini anlattı."Benim önceliklerim gazetemdir. Gazetemin önüne hiç bir zaman geçmeyeceğim, daha çok geri planda bulunacağım." diyen Berberoğlu, personel bazında bazında bazı değişiklikler yapmayı planladığını söyledi. Berberoğlu şöyle konuştu:Geçen hafta Aydın Doğan beni çağırdı ve görevimi tebliğ etti. Ben Genel Yayın Yönetmeni'nden (Ertuğrul Bey'den bahsediyor) hiçbir şeyi saklamadım bugüne kadar. Görüşeceğimi de biliyordu. Ama görüşme sonunda ne olduğunu sorunca ilk kez yalan söyledim. Başka bir şeyden bahsettim. Çünkü Aydın Bey böyle olmasını istemişti. 20 yıl boyunca bu görevi hakkıyla yerine getiren Ertuğrul Bey'e de kendisinin söylemesi doğrudur.Ardından çarşamba günü de Vuslat Hanım'la görüştüm. Genel bir görüşmeydi, hemen hemen Aydın Doğan'la konuştuğumuz konuların bir benzeriydi.Vuslat Hanım'la da paylaştığım için size de açıklamamda bir sakınca yok. İlk önceliğim, personel bazında olacak. Bir takım eksiklikler görüyorum. Bunlara isterseniz ince ayar diyebilirsiniz. Ufak tefek değişiklikler yapacağız. Hiç istemesek de belki büyük değişiklikler de yapabiliriz.20 yıl genel yayın yönetmenliği yapan Ertuğrul Bey'den sonra bu görevi devralmak kolay bir şey değil. 53 yaşımda bu görevi devraldım, ben de 20 yıl yaparım diye bir iddiam olamaz. Buna yaşım da elvermez."Hürriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilciliği görevini yürüten 1956 doğumlu Enis Berberoğlu, gazeteciliğe 1981 yılında Dünya Gazetesi’nde başladı.Kariyerinin 20 yıldan fazlasını Hürriyet’te geçirdi.Berberoğlu, CNN-Türk’te 10 yıldır aralıksız süren Parametre programına yeni görevi nedeniyle veda etti.Enis Berberoğlu, 24 Nisan 2005 tarihli köşe yazısında, aile boyu suç ve meziyete inanmadığını kaydedip, çarpıcı örneği kendi köklerinden verdi:“Berberoğlu (cumhuriyetten önce Berberzade) soyadının geçmişi, vakıf kayıtlarında 200 yıl geriye kadar takip edilebiliyor. Dedem İzmir’de Rufai ve Kadiri tekkesinin şeyhiydi, babam imanlı bir sosyalist. Ablam siyasete hiç bulaşmadı, bendeniz tescilli sosyal demokratım.”Anne ve babası devlet memuru olan Berberoğlu, Avusturya Lisesi’ndeki sekiz yıllık eğitiminden sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat okudu, ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı. 1980 darbesinden hemen önce mezun oldu. Okulun CHP siyasetinden son seçilmiş öğrenci temsilcisi Berberoğlu diplomasını bir yana bırakıp gazeteciliği seçti. Bir TV programında bu seçimini, “Tansu Çiller’in talebesi olarak iktisatçı olamadım, başka çarem yoktu” diye açıkladı.Berberoğlu gazetecilik kariyerinin 10 yılını Ankara’da geçirdi. Hürriyet Gazetesi’nde 1980’li yılların başında Cahit Düzel ve Vahap Munyar ile çalışırken ne bütçe ne de IMF haberlerinden hiç ama hiç anlamadığını fark etti. “Yarın öbür gün yöneticilik önerirler, rezil olurum” endişesi ve yine gazeteci Oya Aydın’ın teşvikiyle Ankara gazeteciliğini öğrenip “hemen dönmek” üzere başkentin yolunu tuttu. Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Doğan’ın Ankara Temsilciliği günlerinde Cumhuriyet’in efsane Ankara Bürosu’na katıldı. Sedat Ergin, Ufuk Güldemir, Faruk Bildirici, Bilal Çetin, Ahmet Tan, Betül Uncular, Canan Gedik, Turan Yılmaz, Hakan Aygün, Ümit Sezgin, Semih İdiz, Tuncay Özkan gibi isimlerle birlikte muhabirlik yaptı. Eşi Oya ile Ankara’da evlendi. Kısa bir Bonn Temsilciliği tecrübesinden sonra yeniden Ankara’ya döndü.Hürriyet’in 20 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’le 20 yıl aralıksız çalışan Berberoğlu, bu yıllar içinde gazetede yazarlık, ekonomi müdürlüğü, haber koordinatörlüğü yaptı.Gazeteciliğin ilk yıllarından itibaren Güneydoğu’da gelişen olaylara merak besledi, çok sayıda sınır ötesi harekat izledi. Bugünkü Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Metina dağlarında havan atışı altında tanıştı.Berberoğlu 1991 Ocak ayında başlayan ABD Irak savaşını Bağdat’tan izledi. Eyüp Coşkun ile birlikte savaş gecesi talihsizliğe uğradı ama ikinci girişinde kovulana kadar Bağdat’ta kaldı.

Üç kitabı var

ENİS Berberoğlu, gazeteci-yazar Oya Berberoğlu ile evli ve bir kız babası. Almanca ve İngilizce bilen Berberoğlu’nun, “Susurluk: 20 Yıllık Domino Oyunu”, “Kod Adı: Yüksekova. Susurluk, Ankara, Bodrum, Yüksekova Fay Hattı” ve “Öbür Türkler” adlı kitapları var. Boş zamanlarında matematik, tarih ve triller tarzı kitaplar okumayı seviyor.

Toz kondurulamayacak gazetecilik kariyeri

ENİS Berberoğlu hakkında, Ertuğrul Özkök de önceki günkü yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:



“Yerime, Hürriyet’ten hepinizin çok iyi tanıdığı başarılı bir gazeteci geliyor. Enis Berberoğlu ile 1989 yılında Hürriyet’in Ankara bürosunda birlikte çalışmaya başladık. Ben İstanbul’a gelince, o da burada görev aldı ve adına toz kondurulamayacak bir gazetecilik kariyeri yaptı. Sadece meslektaş olarak değil, dost olarak da bütün bu yılları birlikte geçirdik. Ekonomik ve siyasi krizleri birlikte yönettik. İyi günleri birlikte yaşadık, zor günleri birlikte geçtik. Neticede, karakteri, gazeteciliği ve geçmişte yaptığı işlerle hak ettiği bu mevkiye geldi. Hürriyet’in onunla daha da ileri gideceğine olan inancım tam.”