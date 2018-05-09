Enis Berberoğlu, Erdem Gül ve Can Dündar'ın yargılandıkları davada tanıklar 18 Temmuz'da dinlenecek

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın ‘Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan yargılandıkları davanın bugün görülen duruşmasında heyetin değişmesi nedeniyle tanıkların dinlenilmesi 18 Temmuz’a bırakıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde izleyiciye kapalı olarak görülen 6'ncı celseye, başka suçtan halen Maltepe 2 No'lu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Berberoğlu ile tutuksuz sanık Gül ve avukatları katıldı. Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, dinletmek istedikleri tanıkların hazır bulunduğunu belirterek; Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan'ın duruşmada olmaması nedeniyle tanıkları asıl başkanının hazır bulunduğu celsede dinletme talebinde bulundu. Avukat Ergün, duruşma gününün de seçimlerden sonraki bir tarihe bırakılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, heyette ani oluşan değişiklik nedeniyle tanıkların bir dahaki celse dinlenmesi talebini kabul etti. Heyet, duruşmayı 18 Temmuz tarihine bıraktı.

Tanıklar Avcı ve Uzun ile CHP'li milletvekilleri de oradaydı

Öte yandan Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından tanık olarak dinletilmek istenen 7 kişiden olan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun da duruşmanın görüldüğü koridorda bekledi. Daha sonra davaya destek için gelen CHP'li milletvekilleri Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Barış Yarkadaş'ın aralarında bulunduğu grup, tanıklar Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile birlikte koridorda hatıra fotoğrafı çektirdi.