Enis Berberoğlu CHP'nin açıklayacağı 'Yüzyılın Projesi' hakkında ipucu verdi

CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yarın açıklayacağı ‘Yüzyılın Projesi’ için geri sayım devam ederken, Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu ilk ipucunu verdi. Berberoğlu, "CHP’nin projesi, uçuk kaçık bir şey değil" dedi.

NTV canlı yayınınında Sultan Arınır’a konuşan Berberoğlu, projenin üç ayaklı olduğu ve ekonomi ile ilgili olduğunu kaydetti.

Berberoğlu, sır projeyi şöyle özetledi:

“Yılın projesi, bizim sosyal yapımıza uygun bir proje. Öyle çok uçuk kaçık bir şey değil. Ayakları yere bastığı için de inandırıcı bir proje. Uzun zamandır hazırlanıyor, bir yılı aşkın bir zamandır genel merkezde bunun hazırlıkları sürüyor. Üç ayağı var bu projenin. İstihdam, üretim ve yatırım... Vatandaş da bu cebindeki paranın ne kadar artacağını bilecek. Bu bir vizyon projesi. şu ana kadar paylaşım ayağını konuştuk. CHP'nin ekonomi ayağında kendisini göstermesi açısından çok önemli."

‘Hedef seçimde yüzde 35 oy’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berberoğlu NTV yayınında parti olarak yüzde 35 oy alma hedeflerinin olduğuna işaret ederek şunları söyledi: "Anketlerde yüzde 35 almak bizim zaten hedefimizdi. Bu anketlerde HDP'nin alacağı oyun tam sınırda olduğunu düşünüyorum. Sokaklarda çok iyiler. HDP'yi provakasyon alanına çekerek onları bir şekilde geride bırakma çabası, demokratik çerçeveye uygun değil.